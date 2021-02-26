Huawei опровергла сообщения о планах начать производство электромобилей

Китайская компания Huawei опровергла появившиеся в СМИ сообщения о планах заняться производством электромобилей. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании, передает Trend.

"Huawei не является производителем автомобилей. Однако через ИКТ мы стремимся стать поставщиком цифровых и новых компонентов для автомобилей, что позволит производителям создавать более совершенные транспортные средства", - указали в пресс-службе, добавив, что "никаких изменений в стратегии нет". Речь идет о поставках автомобильным компаний умных решений, нацеленных на внедрение технологий беспилотного вождения, облачных сервисов и интернета вещей для транспортных средств.

В китайских и зарубежных СМИ в последнее время часто циркулирует информация о том, что из-за введенных США и рядом других западных стран санкций Huawei планирует изменить стратегию своего развития и переключить основной фокус внимания с мобильных устройств на другие направления. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники также сообщило о планах компании начать производство электромобилей под своим брендом.