Индия приостановила вакцинацию для обновления программного обеспечения

Индия приостановила прививание от коронавирусной инфекции до понедельника из-за необходимости внести изменения в программное обеспечение, необходимые для второго этапа вакцинации, который начнется с 1 марта. Новая платформа позволит ускорить прививание населения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С понедельника в Индии смогут получать вакцину лица старше 60 лет, а также лица старше 45 лет, имеющие сопутствующие заболевания.

На втором этапе вакцинации разрешение прививать пациентов получили частные клиники, которые имеют право взимать плату за прививки. Как сообщает издание, на прошедшем в субботу совещании в министерстве здравоохранения и благосостояния семьи решено, что она составит не более 250 рупий (около $3,42). При этом государственные клиники продолжат делать прививки бесплатно.

Желающие привиться от коронавируса получили право самостоятельно выбирать медучреждение, где им сделают вакцинацию.