Купленная за $35 китайская чаша оказалась древностью ценой в $500 тыс.

Небольшая пиала с цветочным рисунком, купленная на гаражной распродаже в Коннектикуте оказалась редким артефактом XV века, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщает CNN, теперь китайская пиала будет выставлена на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке 17 марта, за нее рассчитывают выручить вплоть до $500 тысяч.

Бело-голубая чаша с изображением лотосов, пионов, хризантем и цветков граната ранее использовалась при дворе императора династии Мин.

Аукционный дом не называет владельца, лишь сообщает, что он "не торговался из-за запрошенных $35". После этого обладатель чаши послал ее фотографии специалистам, которые и смогли опознать древность.

Как показал анализ, эта пиала использовалась при дворе императора Юнлэ, который правил с 1402 по 1424 год. В этот период китайской истории достигло расцвета фарфоровое производство.

Пиала, которая по форме напоминает бутон лотоса, оценивается в $300-500 тысяч. Ее диаметр чуть более 15 см. По данным Sotheby's, известно лишь о шести других подобных чашах.