Бразилия приступила ко второму этапу испытаний собственной вакцины от COVID-19

Центр технологии вакцин бразильского Федерального университета в штате Минас-Жерайс завершил первый этап испытаний собственной вакцины от COVID-19. Об этом сообщил в воскресенье портал UOL, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Над проектом работают 30 исследователей из Федерального университета в штате Минас-Жерайс, Научно-исследовательского объединения имени Освалду Круза при Минздраве Бразилии, их коллеги из Университета Сан-Паулу и Фонда Иезекиля Диаса.

В марте ученые намереваются приступить ко второму этапу испытаний препарата, работа над которым полностью осуществляется в Бразилии с февраля прошлого года, на 40 добровольцах. Как уточняется, на проведение первых двух фаз создания вакцины разработчикам потребуется порядка 30 млн реалов (около $5,3 млн), часть этой суммы - 5 млн реалов - уже была выделена Министерством науки, технологии и инноваций Бразилии. На третьей стадии, для которой понадобится еще 100 млн реалов ($17,8 млн), к исследованию предполагается привлечь 20 тыс. волонтеров.

Как отмечает координатор проекта Ана Паула Фернандес, необходимые для разработки собственного препарата расходы все равно меньше, чем затраты на приобретение иностранной технологии производства вакцины. "Это историческая веха, [процесс], который можно будет повторить для того, чтобы Бразилия стала самостоятельной в такой стратегической области, как разработка вакцин для населения", - приводит портал ее слова. Как уточняет Фернандес, в процессе работы над препаратом исследователи поэтапно передают всю информацию в Национальное агентство по санитарному надзору, которому в перспективе предстоит регистрировать вакцину для ее дальнейшего использования.

В ближайшие шесть-восемь месяцев ученым предстоит выяснить эффективность вакцины в плане формирования ответа иммунной системы и выработки антител, а также активации защитной функции клеток, пишет UOL. Будет также проверена ее безопасность и возможные побочные эффекты. По словам участников команды Федерального университета в штате Минас-Жерайс, препарат разрабатывается на основе технологии, похожей на ту, что применяется для вакцины, созданной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Последняя, третья стадия клинических испытаний бразильского препарата займет еще шесть месяцев.