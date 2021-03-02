Власти Бельгии намерены к 1 апреля снять запрет на необязательные поездки за пределы страны, который был введен в конце января из-за новых вариантов коронавируса. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр королевства Александер Де Кроо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, на этой неделе бельгийское правительство направит в Еврокомиссию письмо, в котором даст пояснения относительно временного запрета на поездки и заявит о намерении снять его к 1 апреля. При этом премьер подчеркнул, что будет "другой инструмент" для ограничения необязательных поездок - более строгие правила карантина и тестирования.