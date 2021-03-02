У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло во вторник у юго-восточного побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба этого острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в 93,6 км от города Тайдун, а очаг залегал на глубине 31,2 км под морским дном. Колебания почвы ощущались на территории уездов Пиндун и Тайдун. Данных о пострадавших и об ущербе не поступало.
Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.
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