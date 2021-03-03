Япония ужесточит правила въезда для граждан 13 стран

Японские власти ужесточат правила въезда в Японию для 13 стран из-за опасности распространения различных новых штаммов коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о гражданах Австрии, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Италии, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Словакии, Швейцарии, Швеции, Франции. Прибывающие должны будут в течение трех суток после въезда находиться в специализированных карантинных учреждениях. После этого им необходимо будет сдать тест на коронавирус, и в случае отрицательного результата они смогут поехать домой и провести там еще две недели в самоизоляции.

Меры вступят в силу с 5 марта. Также они распространяются на тех, кто был в перечисленных странах в течение двух недель перед въездом в Японию.