В мире за сутки выявили более 348 тыс. случаев заражения коронавирусом

Другие страны 3 марта 2021 23:11 (UTC+04:00)
В мире за сутки выявили более 348 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 114,42 млн, увеличившись за сутки более чем на 348 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 7,8 тыс., превысив 2,54 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:35 (GMT+4) 3 марта в ВОЗ поступили сведения о 114 428 211 инфицированных и 2 543 755 умерших. Число заразившихся увеличилось на 348 281, умерших - на 7 807.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 48% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (167 303), на втором месте - Северная и Южная Америка (114 932), на третьем - Восточное Средиземноморье (33 299).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 345 585. Далее следуют Индия (11 139 516), Бразилия (10 587 001), Россия (4 278 750), Великобритания (4 188 404), Франция (3 717 272), Испания (3 130 184), Италия (2 955 434), Турция (2 723 316), Германия (2 460 030), Колумбия (2 255 260) и Аргентина (2 118 676).

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