Обнаружены первые случаи «вечного» заражения коронавирусом

Американские врачи обнаружили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом. Об этом сообщает medRxiv, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Специалисты из Университета Южной Калифорнии зафиксировали, что следы вируса сохранялись в организмах нескольких пациентов, больных лейкемией, на протяжении полугода. Они объяснили, что люди с подорванным иммунитетом уязвимы перед заболеванием.

Эксперты отметили, что длительное присутствие коронавируса в организме увеличивает шансы того, что он станет неуязвим для антител из-за мутаций. Отмечается, что из-за слабого иммунитета у таких пациентов есть шансы заразиться несколько раз, и они не могут вылечиться на протяжении длительного срока.

Ранее ученые обнаружили связь между группой крови и коронавирусом. Согласно результатам работы американских исследователей, вирусный RBD-домен предпочитает антигены второй группы крови.