Темпы роста ВВП Китая в 2021 году по плану должны составить более 6%

Динамика развития китайской экономики в 2021 году в соответствии с правительственным планом должна превысить 6%. Об этом говорится в докладе, опубликованном в пятницу на 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На текущий год были намечены следующие основные показатели социально-экономического развития: рост ВВП составит более 6%", - отмечается в документе.

Темпы экономического роста Китая в 2020 году на фоне негативного воздействия пандемии оказались минимальными за последние более чем 40 лет, составив 2,3%. Объем ВВП превысил 101,59 трлн юаней (около $15,66 трлн по курсу на момент публикации данных).