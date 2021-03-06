Внутри Японии могла сформироваться мутация коронавируса, схожая с бразильским штаммом

Мутация коронавируса, схожая с выявленными в ЮАР и Бразилии генетическими вариантами, обладающими мутацией E484K, могла сформироваться на территории Японии. Такую вероятность озвучили специалисты медицинского университета Кэйо, проведшие соответствующее исследование, сообщил в субботу телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 4 400 человек, инфицированных новым коронавирусом. У 64 из них был обнаружен генетический вариант, обладающий мутацией E484K в шиповидном белке. 62 пациента предположительно привезли его из-за границы, тогда как у двух специалисты университета обнаружили мутировавшую разновидность вируса, генетический код которого очень близок к наиболее распространенному сейчас в Японии типу нового коронавируса. Японские специалисты считают необходимым внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации, не исключая угрозы распространения на территории страны мутировавшего штамма.

В связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса в Японии с конца прошлого года вступил фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира. Первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС. Однако местные СМИ неоднократно сообщали, что даже после полного снятия режима ЧС местные власти хотели бы на какое-то время сохранить запрет на выдачу новых виз иностранцам. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.

Власти Японии в пятницу объявили о продлении в столичном регионе еще на две недели режима чрезвычайной ситуации, который должен был завершиться 7 марта. Власти страны не исключили, что при ухудшении ситуации с распространением нового коронавируса режим ЧС может быть вновь продлен и через две недели. По последним данным, за все время эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 438 тыс., зафиксировано 8,2 тыс. летальных исходов.