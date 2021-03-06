Мадуро привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщается на странице пресс-службы лидера страны в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Президент Николас Мадуро получил первую дозу российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
Глава Венесуэлы сообщил на своей странице в Twitter, что его жена привилась вместе с ним. "Мы с Силией Флорес получили первые дозы "Спутника V". Этой вакциной мы привили большую часть нашего медицинского персонала", - написал президент.
Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Спутник V" началась в Венесуэле 18 февраля.
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