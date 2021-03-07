Не менее восьми силовиков погибли при атаке боевиков в Афганистане
По меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в воскресенье в результате нападения боевиков в провинции Балх на севере страны.
Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал 1TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, речь идет об атаке сторонников радикального движения "Талибан". Как сообщили источники телеканала, при этом погибли 12 боевиков, еще четверо получили ранения.
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