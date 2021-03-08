Южная Корея увеличит расходы на содержание войск США в рамках достигнутой договоренности

Представители США и Южной Кореи достигли принципиальной договоренности на переговорах о распределении расходов на совместную оборону. Сеул увеличивает объем средств на содержание американских войск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С 2018 года Вашингтон требовал от Сеула повышения доли взносов на содержание 28-тысячного контингента США. Так, южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2% - до $915 млн. В ноябре того же года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд.

Американские войска находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.