Во Вьетнаме началась вакцинация против коронавируса препаратом AstraZeneca

Вьетнам начал вакцинацию населения против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению правительства республики, определены девять приоритетных групп граждан для первого этапа вакцинации. В их число вошли пожилые люди, медицинские работники, сотрудники полиции, пограничной службы и военнослужащие, привлеченные к борьбе с распространением коронавируса на территории Вьетнама.

За все время с начала пандемии во Вьетнаме были выявлены 2 512 инфицированных. За минувший период 1 920 человек выздоровели, 35 умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом.