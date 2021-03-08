Во Вьетнаме началась вакцинация против коронавируса препаратом AstraZeneca
Вьетнам начал вакцинацию населения против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно решению правительства республики, определены девять приоритетных групп граждан для первого этапа вакцинации. В их число вошли пожилые люди, медицинские работники, сотрудники полиции, пограничной службы и военнослужащие, привлеченные к борьбе с распространением коронавируса на территории Вьетнама.
За все время с начала пандемии во Вьетнаме были выявлены 2 512 инфицированных. За минувший период 1 920 человек выздоровели, 35 умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
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