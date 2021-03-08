В Японии началась вакцинация военного медперсонала
Вакцинация медицинского персонала национальных Сил самообороны страны началась сегодня в Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Вакцинация военного медперсонала проходит в Японии в рамках ранней вакцинации медицинских работников, которая должна охватить около 4,8 млн японских врачей. Для вакцинации используется препарат производства американской компании Pfizer: на данный момент это единственная вакцина, получившая разрешение на применение в Японии.
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