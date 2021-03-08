В Малайзии после шестимесячного перерыва возобновились занятия в школах

Ученики начальных классов Малайзии после шестимесячного перерыва, связанного с ограничениями в связи с пандемией нового коронавируса, с понедельника возобновили обучение в очной форме. В школы вернулись около 1,8 млн детей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно распоряжению Минобразования, в учебных заведениях будут дежурить группы волонтеров, в том числе из родителей, которые будут следить за соблюдением эпидемических требований.

Власти Малайзии с 5 марта полностью сняли так называемый режим ограничения на перемещение, который продолжал действовать в столице и отдельных штатах. Данные меры были введены на всей территории страны 22 января. За последние несколько дней местные медики отмечают замедление суточного прироста новых инфицированных коронавирусом.