В Африке число зараженных коронавирусом достигло почти 4 млн

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки составило 3 967 202, увеличившись за последние двое суток на 23 263. Об этом сообщила во вторник местная радиостанция SABC, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом в регионе за прошедшие два дня возросло на 536, до 105 743. Выздоровели 3,5 млн человек.

Больше всего инфицированных и умерших выявили в ЮАР - 1 521 068 и 50 678 соответственно. В Египте зафиксировали 10 995 летальных исходов, отмечено 186 503 случая заражения. В Марокко из-за коронавируса умерли 8 682 человека.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (166 138 и 2 429 соответственно), Нигерия (158 506 и 1 969) и Кения (108 827 и 1 876).