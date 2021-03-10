Johnson & Johnson предупредила Канаду о возможных проблемах с поставками вакцины
Американская компания Johnson & Johnson предупредила канадские власти о возможных проблемах с поставками своей вакцины в эту североамериканскую страну. Об этом во вторник сообщил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Во многих разговорах с [представителями] Johnson & Johnson мы слышали о том, что есть проблемы, связанные с производством вакцины, - сказал он. - Как только мы получим подтверждение об отправке доз в Канаду, мы сразу вам сообщим".
Минздрав Канады 5 марта одобрил использование на территории страны препарата Johnson & Johnson. Тогда же Трюдо сообщил, что Оттава закупила 10 млн доз этой вакцины, а ее поставки в Канаду ожидаются уже в марте.
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