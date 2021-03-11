Япония почтит память жертв землетрясения и цунами 2011 года

Сегодня пройдет церемония памяти жертв землетрясения и цунами, которое произошло 10 лет назад у северо-восточного побережья Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главное мероприятие состоится в Национальном театре Токио. В нем примут участие премьер-министр Ёсихидэ Суга, а также император Нарухито и императрица Масако, для которых это станет первым совместным появлением на публике с момента начала пандемии. Минута молчания по традиции будет объявлена в 14:46 по местному времени (08:46 мск), когда 11 марта 2011 года у побережья префектуры Мияги был зафиксирован подземный толчок магнитудой 9,0. После этого глава правительства зачитает свое обращение.

Всего на церемонии будут присутствовать порядка 220 человек, что в четыре раза меньше, чем обычно. В прошлом году она была отменена из-за ситуации с коронавирусом. Отдельные памятные мероприятия также пройдут в ряде пострадавших от удара стихии городов и поселков на северо-востоке страны.

В 2011 году землетрясение и цунами унесли жизни по меньшей мере 18,4 тыс. человек. Наибольший урон был нанесен префектурам Мияги, Иватэ и Фукусима. Последняя стала известна на весь мир из-за аварии на одноименной АЭС, с последствиями которой Японии приходится иметь дело до сих пор.