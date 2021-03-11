Страна не забудет о помощи других государств после цунами - МИД Японии

Японский народ никогда не забудет, как другие страны оказывали ему помощь и поддержку после землетрясения и цунами 2011 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в своем обращении по случаю десятой годовщины трагедии.

"Сразу после Великого восточного землетрясения Япония получила бесчисленное количество помощи и слов поддержки от стран со всего мира. Помимо материальной помощи от многих стран и регионов, люди со всего мира приехали в пострадавшие регионы, чтобы помочь найти пропавших без вести и поддержать тех, кто в этом нуждался. Хочу еще раз выразить сердечную признательность всем странам. Японский народ никогда не забудет проявленную щедрость и поддержку", - отметил глава МИД.

По его словам, Япония извлекла многочисленные уроки из той трагедии и в настоящее время уделяет большое внимание международному сотрудничеству с целью предотвращения стихийных бедствий и уменьшения их последствий.

В Японии в четверг пройдет церемония памяти жертв землетрясения и цунами 2011 года. В ней примут участие премьер-министр Ёсихидэ Суга, а также император Нарухито и императрица Масако. Минута молчания по традиции будет объявлена в 14:46 по местному времени (09:46 GMT+4), когда 11 марта 2011 года у побережья префектуры Мияги был зафиксирован подземный толчок магнитудой 9,0.

В 2011 году землетрясение и цунами унесли жизни по меньшей мере 18,4 тыс. человек, еще 3,7 тыс. человек умерли в течение последующих лет от обострившихся заболеваний и других причин, связанных с тем, что они пережили. Наибольший урон был нанесен префектурам Мияги, Иватэ и Фукусима. Последняя стала известна во всем мире из-за аварии на одноименной АЭС, с последствиями которой Японии приходится иметь дело до сих пор.