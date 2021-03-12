Бразилия подписала контракт на покупку вакцины "Спутник V"
Минздрав Бразилии подписал контракт на покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Минздрав сегодня подписал контракт на покупку <...> вакцины "Спутник V", которая будет импортирована из России бразильской лабораторией Uniao Quimica", - говорится в Twitter Минздрава.
Препарат, как ожидается, будет поставлен тремя партиями в апреле, мае и июне. "Вакцина еще должна быть одобрена Anvisa (Национальным агентством по санитарному надзору - прим. ТАСС)", - напоминает министерство.
Лента новостей
«Встретимся в Карабахе» - на платформе Baku Network состоялась международная конференция с участием экспертов из Грузии, России, Литвы, Молдовы, Австрии (ВИДЕО)
Высокое доверие к Азербайджану: Иностранные компании вступили в конкуренцию за восстановление Карабаха — французская газета "Lagazetteaz.fr"
Состоялась презентация книги Намика Алиева «Day.az: встретимся в Карабахе», посвященная памяти Эльхана Алескерова (ФОТО)
Потерявший обе ноги ветеран Отечественной войны Азербайджана обеспечен высокотехнологичными протезами (ВИДЕО)
При оргподдержке посольства в Баку состоялся совместный онлайн-концерт по случаю 30-летия Независимости Туркменистана
Россия отмечает конструктивный настрой Азербайджана и Армении в рамках трехсторонней рабочей группы по Карабаху
Оперативно-тактические учения ВС Азербайджана не создают рисков для стабильности в регионе - МИД России