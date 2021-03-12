Бразилия подписала контракт на покупку вакцины "Спутник V"

Минздрав Бразилии подписал контракт на покупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Минздрав сегодня подписал контракт на покупку <...> вакцины "Спутник V", которая будет импортирована из России бразильской лабораторией Uniao Quimica", - говорится в Twitter Минздрава.

Препарат, как ожидается, будет поставлен тремя партиями в апреле, мае и июне. "Вакцина еще должна быть одобрена Anvisa (Национальным агентством по санитарному надзору - прим. ТАСС)", - напоминает министерство.