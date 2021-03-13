Бразилия вновь вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Бразилия опередила Индию по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, снова заняв второе после США место в мире по данному показателю. За минувшие сутки в стране выявлено 85 663 новых случая инфицирования, их общее число выросло до 11 363 380, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Минздравом республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число смертей из-за коронавируса за 24 часа увеличилось на 2 216 и составило 275 105. Данный показатель уже третий день подряд находится на отметке выше 2 тыс. Днем ранее было зафиксировано 2 233 летальных исхода, за день до этого - рекордные 2 286. По уровню смертности Бразилия также уступает только Соединенным Штатам.

Выздоровели свыше 10 млн пациентов, активных случаев заболевания насчитывается более 1 млн. На 100 тыс. жителей приходятся 5 407 случаев заражения и 131 летальный исход.

Всего за предыдущую неделю были выявлены рекордные за все время пандемии 421 604 случая инфицирования (почти на 42,5 тыс. больше по сравнению с предыдущим недельным максимумом первой половины января). Число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом за неделю (10 104) также стало максимальным с начала эпидемии в стране.