Реформа системы выборов в Гонконге нарушает декларацию о его передаче КНР - МИД Британии

Другие страны 14 марта 2021 00:17 (UTC+04:00)
Реформа системы выборов в Гонконге нарушает декларацию о его передаче КНР - МИД Британии

Планируемая Пекином реформа избирательной системы в Гонконге станет прямым нарушением китайско-британской декларации о его передаче КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Решение Пекина ввести радикальные изменения, чтобы ограничить возможности для участия в системе выборов в Гонконге, представляет собой очередное прямое нарушение юридически обязывающей Объединенной китайско-британской совместной декларации. Это часть политики, направленной на то, чтобы запугать и подавить тех, кто выступает с критикой политики Китая, и уже третье нарушение декларации за последние девять месяцев, - заявил Рааб. - В связи с действиями, которые продолжают осуществлять китайские власти, я должен объявить, что, с точки зрения Соединенного Королевства, Китай последовательно не соблюдает условия Объединенной декларации, демонстрируя то, как далеки обещания Пекина от его дел".

Глава Форин оффиса пообещал, что Соединенное Королевство продолжит отстаивать интересы жителей Гонконга. Министр также призвал Китай соблюдать его "международные обязательства и уважать фундаментальные права и свободы" населения региона.

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