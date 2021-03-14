Встреча Суги и Байдена может состояться 9 апреля

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден могут провести первую личную встречу 9 апреля в Вашингтоне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета Yomiuri.

В настоящий момент соответствующий вопрос прорабатывается правительствами двух стран. Ожидается, что Суга покинет Японию 8 апреля и вернется в страну уже 10 апреля. При этом число запланированных в США мероприятий с его участием будет ограничено для предотвращения распространения коронавируса.