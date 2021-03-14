КНДР не среагировала на попытки администрации США начать диалог

Администрация президента США Джо Байдена в феврале предприняла несколько безуспешных попыток по различным каналам связаться с Пхеньяном, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Сообщается, что США готовят межведомственный обзор своей политики в отношении КНДР, "включая оценку всех имеющихся вариантов реагирования на растущую угрозу, которую Северная Корея представляет для своих соседей и более широкого международного сообщества".