КНДР не среагировала на попытки администрации США начать диалог
Администрация президента США Джо Байдена в феврале предприняла несколько безуспешных попыток по различным каналам связаться с Пхеньяном, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Сообщается, что США готовят межведомственный обзор своей политики в отношении КНДР, "включая оценку всех имеющихся вариантов реагирования на растущую угрозу, которую Северная Корея представляет для своих соседей и более широкого международного сообщества".
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