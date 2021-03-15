Талибы отвергли мирный план США

Афганское движение "Талибан" отвергло новый план мирного урегулирования в Афганистане, предложенный США. Об этом сообщило агентство Bakhtar, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам официального представителя политического офиса талибов Наима Вардака, формирование временного правительства с участием всех заинтересованных сторон, на чем настаивает американская сторона, не позволит "справиться со стоящими перед Афганистаном вызовами". Ранее план Вашингтона был отвергнут правительством Афганистана, указывает Bakhtar.

"Идея переходных правительств несостоятельна, - отметил Вардак. - События в Афганистане за последние 40 лет и прогремевшие в стране войны подтверждают нежизнеспособность такой конструкции".

"Талибан" по-прежнему настаивает на выводе иностранных войск из Афганистана согласно достигнутому год назад соглашению с США.

Наим Вардак высказался по итогам состоявшейся накануне вечером трехсторонней встречи в Дохе (Катар) с участием спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада, заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани и делегации "Талибана" во главе с муллой Гани. Они обсудили выполнение Дохийского соглашения 2020 года, нынешнюю обстановку в Афганистане и продолжающиеся межафганские переговоры.