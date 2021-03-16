Бразилия подписала контракты с Pfizer и Janssen о покупке вакцин от коронавируса

Правительство Бразилии подписало контракт с американскими фармацевтическими компаниями Pfizer и Janssen о покупке 138 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр здравоохранения Эдуарду Пазуэллу.

"Это вакцины, контракты на покупку которых уже заключены. Мы уже подписали контракты с <...> Pfizer и Janssen", - сказал он в ходе пресс-конференции, комментируя таблицу с графиком поставок препаратов. Janssen является подразделением компании Johnson & Johnson.

Как следует из продемонстрированного документа, первая поставка вакцины Pfizer (1 млн доз) должна быть осуществлена в апреле, в мае ожидаются еще 2,5 млн доз, по 10 млн доз - в июне и июле. Всего до конца года поступят 100 млн доз препарата. Вакцина Janssen в объеме 38 млн доз будет доступна в Бразилии не ранее второго полугодия.