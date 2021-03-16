Главы МИД и Минобороны Японии и США обсудят Китай в ходе встречи в формате "2+2"
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и глава оборонного ведомства Нобуо Киси сегодня проведут в Токио встречу в формате "два плюс два" со своими американскими коллегами - госсекретарем Энтони Блинкеном и шефом Пентагона Остином Ллойдом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Помимо этого, Блинкен проведет отдельные переговоры с Мотэги. Также госсекретарь США должен встретиться с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.
Главной темой заседания в формате "два плюс два", как ожидается, станет растущее влияние Китая, а также двустороннее сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
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