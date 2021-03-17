Власти Ливана пойдут на сокращение субсидий населению из-за кризиса

Правительство Ливана проведет рационализацию системы субсидирования по причине истощения валютных запасов. Об этом сообщил во вторник агентству Bloomberg исполняющий обязанности министра финансов республики Гази Вазни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Принято решение о сокращении субсидий на продовольственную корзину ввиду того, что валютные резервы Центрального банка уменьшились до $16 млрд", - сказал и. о. главы Минфина. По его словам, субсидирование, которое обходится казне в $6 млрд в год, "не может продолжаться в прежних объемах".

Вазни признал, что такие меры властей будут способствовать инфляции, прогнозируемой в 2021 году на уровне 77%. "Чтобы помочь людям справиться с ситуацией, власти будут выплачивать малообеспеченным семьям по 1 млн ливанских фунтов в месяц (менее $100), - отметил он. - Кроме того, для поддержки 786 тыс. беднейших граждан будет использован кредит Всемирного банка в размере $246 млн".

Заявление и. о. министра финансов прозвучало на фоне уличных протестов в Бейруте, которые возобновились во вторник после очередного падения обменного курса национальной валюты - с 11 000 до 15 000 ливанских фунтов за один доллар. Таким образом, национальная денежная единица обесценилась за две недели более чем на 25%.