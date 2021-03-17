На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в среду в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом сообщило Китайское сейсмологическое управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Подземный толчок был зафиксирован в 14:27 по местному времени (09:27 мск). Его эпицентр располагался в уезде Хочэн в Или-Казахском автономном округе. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.
Сообщений о пострадавших или разрушениях в уезде не поступало.
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