На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в среду в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом сообщило Китайское сейсмологическое управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подземный толчок был зафиксирован в 14:27 по местному времени (09:27 мск). Его эпицентр располагался в уезде Хочэн в Или-Казахском автономном округе. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях в уезде не поступало.