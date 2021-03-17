Япония намерена 21 марта отменить режим ЧС

Правительство Японии планирует 21 марта отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса в Токио и соседних префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. Об этом сообщил в среду журналистам премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, ограничительные меры прекратят свое действие на всей территории Японии. "Мы провели правительственное заседание и намерены завтра предложить экспертному комитету обсудить отмену режима ЧС в Токио и трех соседних префектурах 21 марта", - сказал глава кабинета.

По его словам, окончательно решение об отмене будет утверждено в четверг на заседании правительственного штаба по мерам против распространения инфекции. Премьер также отметил, что ситуация с нагрузкой на медицинскую систему и наличием свободных мест в больницах значительно улучшилась за время действия ограничений.

Режим ЧС в ряде регионов Японии был введен 7 января сроком на месяц. Затем правительство продлило его в десяти префектурах до 7 марта. Всего в этих районах проживают порядка 70 млн человек, что составляет более половины населения Японии. В конце февраля правительство Японии досрочно отменило режим ЧС в шести из десяти префектур, однако оставило его в столичном регионе, где проживают порядка 36 млн человек.

В рамках действующих мер власти требуют от ресторанов и баров закрываться в 20:00 и за час до этого прекращать продажу спиртного. Граждан также призывают без особой нужды не покидать свои дома, а частный бизнес побуждают перевести до 70% персонала на удаленную работу.

По последним данным, с начала эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 449 тыс., зафиксировано 8,7 тыс. летальных исходов. Между тем в Токио на прошлой и в начале этой недели наметилась тенденция к росту суточного количества инфицированных. Во вторник в столице впервые за месяц этот показатель превысил 400.