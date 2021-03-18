В Японии прошли успешные стендовые испытания новой ракеты-носителя H-III
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело успешные стендовые испытания новой двухступенчатой ракеты-носителя H-III. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте агентства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В качестве одного из этапов по подготовке к запуску H-III на территории космодрома Танэгасима [на юго-западе Японии] были проведены успешные криогенные испытания [по заправке баков ракеты]", - подчеркивается в заявлении JAXA.
Ожидается, что первый запуск новой ракеты-носителя может состояться уже в течение 2021 финансового года (продлится с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года).
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