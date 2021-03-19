Глава одного из крупнейших госбанков Бразилии подал в отставку

Глава одного из пяти крупнейших банков Бразилии, Banco do Brasil (BB), Андрэ Брандау подал в отставку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте финансового учреждения.

"Banco do Brasil сообщает, что Андрэ Гильерме Брандау сегодня (18 марта) подал на имя президента Бразилии Жаира Болсонару, министра экономики Паулу Гедеса и председателя Совета управления Banco do Brasil Элиу Лимы Магаляйса заявление об отставке с поста президента BB", - сообщил банк, половина акций которого принадлежит правительству страны. Как указано в документе, Брандау покинет кресло главы финансового учреждения 1 апреля.

Брандау возглавлял BB c сентября прошлого года, после отставки своего предшественника Рубена Новайса.

В январе кредитно-финансовое учреждение объявило о масштабной программе добровольного сокращения 5,5 тыс. сотрудников в связи с закрытием более 360 отделений, что вызвало негативную реакцию Болсонару, опасавшегося политических последствий такого решения.

Ранее правительство Бразилии анонсировало планы приватизации Banco do Brasil.