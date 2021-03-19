США не ведут с Японией переговоров о размещении новых ракет - МИД Японии

Администрация США пока не ведет с Японией консультаций о возможном размещении на ее территории ракет наземного базирования для сдерживания Китая. Об этом заявил в пятницу в комиссии по иностранным делам нижней палаты парламента глава МИД страны Тосимицу Мотэги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас речь не идет о немедленном размещении таких ракет, - сказал он. - Не изучается вопрос о месте их конкретного развертывания. США также разъяснили нам, что пока не зондируют позицию своих стран-союзников по этому вопросу".

Как сообщила 5 марта газета "Никкэй", правительство Японии в целом приветствовало бы размещение новых американских наземных ракет в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку считает это важным средством сдерживания военных усилий Китая. По данным специализирующегося на военных проблемах журнала Defence News ("Дифенс ньюс"), США в настоящее время рассматривают вопрос о том, чтобы развернуть на островах в Восточно-Китайском море ракеты наземного базирования дальностью свыше 500 км. На эти цели американское военное командование уже в нынешнем проекте госбюджета намерено запросить 1,3 млрд долларов.