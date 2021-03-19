Cанкции Вашингтона против Пекина дестабилизировали ситуацию в мире - Глава МИД КНР
Американские санкции в отношении Китая оказали дестабилизирующее воздействие на международную ситуацию. Об этом заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В последние несколько лет Китай испытывает на себе иррациональное давление со стороны США. Это создало беспрецедентные трудности в китайско-американских отношениях, - приводит его слова Центральное телевидение Китая. - Я считаю, что такие действия серьезно подрывают стабильность в мире и негативно отражаются на глобальном развитии".
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