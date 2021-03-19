Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тибете на западе Китая

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в пятницу в Тибетском автономном районе на западе КНР. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, подземные толчки были зарегистрированы в районе города Нагчу, примерно в 250 км к северо-востоку от административного центра Лхаса. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Биру, очаг залегал на глубине примерно 10 км.

О пострадавших или разрушениях в этом городе, где проживает более 500 тыс. человек, информации не поступало.