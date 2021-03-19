Генсек ООН поздравил человечество с праздником Новруз

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил жителей планеты с Международным праздником Новруз. Поздравительное обращение Генсека ООН было продемонстрировано в рамках проходящего в эти минуты в Пекине в здании Секретариата ШОС мероприятия по случаю предстоящего Дня весеннего равноденствия Новруз-2021, передаёт Trend со ссылкой на Казинформ.

«Каждый год Новруз знаменует собой новое начало. В прошлом году празднование Новруза совпало с первыми днями беспрецедентной и разрушительной глобальной пандемии. В этом году дух Новруза жив как никогда. Солидарность между общинами и поколениями сейчас как никогда важна», - отметил в своём видеообращении Генсек ООН.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что «наше обещание в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года никого не оставлять позади как никогда важно. Сегодня мы можем начать видеть свет в конце туннеля. Когда мир объединяется, чтобы победить COVID-19. Новруз служит вдохновением для восстановления и возрождения более справедливым и прочным способом, в гармонии с природой».

«Я шлю свои наилучшие пожелания всем, кто отмечает Новруз. Пусть этот день принесёт всем счастье, здоровье и гармонию», - заключил он.