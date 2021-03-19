В Гонконге зафиксировали первую смерть после прививки вакциной Pfizer и BioNTech
Власти Гонконга в пятницу сообщили о первой смерти пациента после прививки вакциной Pfizer и BioNTech, сообщает телерадиовещательная компания RTHK, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Речь идет о 66-летнем мужчине. Он страдал от диабета, гипертонии и гиперлипидемии. Его обнаружили в его собственной машине без признаков жизни в пятницу, а первую прививку от коронавируса COVID-19 он сделал во вторник. После этого он не сообщал, что чувствовал себя плохо.
Расследованием этого случая займется экспертный комитет, который уже рассмотрел семь случаев смерти после прививки вакциной китайской компании Sinovac и пришел к выводу, что они не были напрямую связаны с препаратом.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией по случаю праздника Новруз (ФОТО)
К вопросу о международных террористах в Карабахе: хотели найти на стороне Азербайджана, а уличили в рядах Армении (ВИДЕО)
Никакая страна не может предотвратить распространение британского штамма COVID-19 – помощник Президента Азербайджана
Состоялась 16-я конференция Военно-научного общества курсантов Азербайджанского высшего военного училища
В Азербайджане постепенно устраняется влияние совокупного спроса и экономической активности на инфляцию
Министр экономики Азербайджана назвал стратегические цели Фонда развития предпринимательства на 2021-23 гг.
Поездки Президента Ильхама Алиева на азербайджанские территории не могут быть темой комментариев МИД Армении
Лица AccessBank: Динара Джавадова, Глава Казначейства и Департамента Международных Отношений: «Сделки в казначействе совершаются очень быстро и требуют мгновенной реакции» (ФОТО)