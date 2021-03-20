Япония приостановит проверку здоровья людей на карантине через мессенджер LINE

Минздрав Японии приостановит использование популярного в стране мессенджера LINE для проверки состояния здоровья людей, находящихся в карантине в рамках профилактических мер против распространения коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в субботу телеканал NHK, это связано с проблемами стороннего доступа к личным данным пользователей.

В частности, это касается прибывающих из-за границы в Японию. Они должны иметь смартфон с установленным на него приложением LINE. Через него осуществляется связь с людьми для контроля таких симптомов, как кашель и повышение температуры.

Минздрав отмечает, что приостановка использования мессенджера не должна повлиять на эту процедуру. Для ее осуществления будет использоваться электронная почта.