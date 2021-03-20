В КНР заявили, что переговоры на Аляске укрепили взаимопонимание между Китаем и США

Переговоры между правительственными делегациями КНР и Соединенных Штатов в Анкоридже (штат Аляска) позволили укрепить взаимопонимание между двумя странами. Об этом заявил в субботу член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проведенный на этот раз китайско-американский стратегический диалог на высоком уровне был полезным. Он позволил нам укрепить взаимное доверие", - приводит его слова агентство "Синьхуа".

Как сообщил Ян Цзечи, за два дня стороны провели "откровенные и конструктивные переговоры". "Тем не менее у нас по-прежнему имеются разногласия, - добавил он. - Мы надеемся на активизацию контактов по всем направлениям".

Член Политбюро ЦК КПК подчеркнул, что Пекин намерен выстраивать с Вашингтоном равноправный диалог, "избегая конфликтов и противостояния".