Власти привлекли сотни людей к тушению крупного лесного пожара на севере Мексики

Мексиканские власти привлекли порядка 800 работников Национальной комиссии по лесному хозяйству и военнослужащих для тушения крупного лесного пожара на границе северных штатов Коауила и Нуэво-Леон. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил местный телеканал Televisa.

Борьба с огнем идет в сложных условиях на высоте более 2,5 км над уровнем моря. Согласно примерным оценкам, начавшийся во вторник пожар уже уничтожил свыше 3,8 тыс. га лесов в Коаиуле. Несмотря на увеличение числа людей и воздушных судов, задействованных в тушении, взять ситуацию под контроль пока не удается.