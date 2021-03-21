Власти Австралии эвакуируют жителей из-за наводнения

Жителям пострадавших от наводнения районов к западу от Сиднея было приказано эвакуироваться ранним утром, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В регионе уже несколько дней идут непрекращающиеся ливни. Ожидается, что сильный дождь будет продолжаться до утра среды. Реки в Новом Южном Уэльсе и в западных районах близ Сиднея вышли из берегов. Бюро метеорологии выпустило предупреждения о наводнениях в реках по всему штату.