Япония просит другие страны ограничить размеры делегаций на Олимпиаде
Япония просит другие страны ввести ограничения на размер делегаций, сопровождающих глав государств и других представителей руководства, которые приедут на Олимпиаду в Токио. Об этом, как передает Trеnd со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал NHK.
Из-за профилактических мер против коронавируса Япония просит другие страны ограничить размер прибывающей делегации до 12 человек, если она сопровождает лидера страны, и до пяти человек, если речь идет о приезде министра. Вместе с тем японская сторона готова вести согласование по этому вопросу с каждой страной в отдельности.
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