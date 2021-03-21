В Республике Конго начались президентские выборы

Голосование на президентских выборах началось в воскресенье в Республике Конго в спокойной обстановке. Об этом сообщила радиостанция Radio Maria, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Избирательные участки открылись во всех регионах, информация о каких-либо проблемах с обеспечением безопасности не поступала. Правом голоса обладают около 2 млн жителей страны на западном побережье Африки.

Борьбу за пост главы государства ведут семь кандидатов, среди которых действующий президент 77-летний Дени Сассу-Нгессо. Он выдвинут правящей Конголезкой партией труда. "В моменты неопределенности люди нуждаются в политиках с опытом, - заявил Сассу-Нгессо на заключительном митинге своих сторонников в Браззавиле. - Я ставлю мои знания и умения на службу всех молодых людей". Он подчеркнул, что в случае переизбрания на очередной срок сосредоточится на программе ускоренного развития сельского хозяйства и постепенного ухода от зависимости экономики страны от экспорта нефти.