Финский кабмин готовится ввести ограничения на передвижение из-за пандемии - СМИ

Правительство Финляндии готовит специальный закон, который позволит ввести в отдельных регионах страны обязательное ношение защитных масок и ограничения на передвижение из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в воскресенье газета Helsingin Sanomat, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям источников издания, правительство планирует представить новый закон в начале следующей недели, он может вступить в силу в течение семи дней после того, как будет передан в парламент.

Новые ограничения коснутся тех мест, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией, - нескольких городов столичного региона, включая Хельсинки, а также города Турку. Меры должны будут действовать круглосуточно, в то же время жителям этих городов будут разрешены, в частности, прогулки на улице. Срок действия ограничений, согласно законопроекту, может составить до трех недель. По мнению оппозиции, у властей могут возникнуть сложности с тем, каким образом они будут контролировать соблюдение ограничений.