Военные задержали группу боевиков наркокартеля с арсеналом оружия на западе Мексики

Мексиканские военные поймали трех членов боевого крыла наркокартеля "Новое поколение Халиско" после нападения на группу силовиков в штате Наярит на западе страны.

Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Noticias MVS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе обыска у задержанных изъяли гранатомет РПГ-7 и несколько выстрелов к нему, ручные гранаты производства США, несколько пулеметов и две штурмовые винтовки, которые используются подразделениями сил специальных операций ВС США. Один из взятых под стражу уже признался в том, что работает на организованное преступное сообщество (ОПС) в качестве наемного убийцы.