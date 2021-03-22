Военные задержали группу боевиков наркокартеля с арсеналом оружия на западе Мексики
Мексиканские военные поймали трех членов боевого крыла наркокартеля "Новое поколение Халиско" после нападения на группу силовиков в штате Наярит на западе страны.
Об этом сообщила в воскресенье радиостанция Noticias MVS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В ходе обыска у задержанных изъяли гранатомет РПГ-7 и несколько выстрелов к нему, ручные гранаты производства США, несколько пулеметов и две штурмовые винтовки, которые используются подразделениями сил специальных операций ВС США. Один из взятых под стражу уже признался в том, что работает на организованное преступное сообщество (ОПС) в качестве наемного убийцы.
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Лента новостей
В Нидерландах выпущены марки с произведениями всемирно известного художника Сакита Мамедова – подарок Королеве Елизавете II (ФОТО)
В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой прошла благотворительная акция (ФОТО)
Верховный Главнокомандующий исполнил завещание своего отца и мечту нашего народа - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
В одной из воинских частей Азербайджана проведено мероприятие по случаю праздника Новруз (ФОТО/ВИДЕО)