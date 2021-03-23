Австралия мобилизует армию для эвакуации жителей городов, пострадавших от наводнений

Другие страны 23 марта 2021 08:52 (UTC+04:00)
Австралия мобилизует армию для эвакуации жителей городов, пострадавших от наводнений

Правительство Австралии задействует армию для помощи регионам, пострадавшим от наводнений. Об этом во вторник заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Служащие Минобороны Австралии окажут помощь в эвакуации пострадавших от наводнения на востоке страны. Правительство штата Новый Южный Уэльс запросило помощь военных вертолетов для спасения людей в городе Ричмонд и в низине реки Коло. Рассматривается вопрос о мобилизации от 500 до 1 тыс. солдат и офицеров ВС Австралии, которые при необходимости будут направлены в пострадавшие районы", - сказал Моррисон в ходе пресс-конференции в Канберре.

В понедельник из-за наводнений, вызванных проливными дождями, были эвакуированы 18 тыс. человек из города Порт-Маккуори и ряда окрестных населенных пунктов. Во вторник предупреждения о подготовке к эвакуации выпущены еще для 15 тыс. человек в городах Ричмонд, Вулломби, Агнес-Бэнкс и в ряде поселков на берегах рек Коло и Хоксбери. Из-за значительного подъема уровня рек на севере штата Новый Южный Уэльс ограничено движение общественного транспорта и паромных переправ. Закрыты 263 общеобразовательные школы и десятки детских садов, перекрыт ряд межрегиональных автомагистралей.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Министр иностранных дел Китая посетит Иран
Министр иностранных дел Китая посетит Иран
МИД Ирана призывает Саудовскую Аравию к диалогу, несмотря на антииранские заявления
МИД Ирана призывает Саудовскую Аравию к диалогу, несмотря на антииранские заявления
Главы МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Главы МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Власти города в США впервые согласовали выплату компенсаций жертвам расовой дискриминации США 09:24
В Индии 13 человек погибли в ДТП с участием автобуса Другие страны 09:20
Австралия мобилизует армию для эвакуации жителей городов, пострадавших от наводнений Другие страны 08:52
Компания Mobarakeh Steel Company остается ведущим производителем стали в Иране Экономика 08:31
В Грузию поступят 29 500 доз вакцины Pfizer Грузия 08:27
Освобожденные территории Азербайджана имеют серьезный потенциал в отрасли виноделия - ассоциация Бизнес 08:26
1101 заболевший коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки Казахстан 08:23
Советники Байдена разрабатывают новый пакет мер по поддержке экономики на $3 трлн США 08:04
Япония и Германия заключили соглашение о защите информации Другие страны 07:46
Сенат утвердил Мартина Уолша министром труда США США 07:29
Власти Германии продлили карантин до 18 апреля Европа 07:13
10 человек погибли при стрельбе в Колорадо США 06:51
Генсек ООН осудил нападки на азиатов на фоне пандемии В мире 06:35
В Израиле пройдут парламентские выборы Израиль 06:04
ЕС наметил меры по усилению кибербезопасности ИКТ 05:41
В Австрии выход из карантина будет происходить по регионам Европа 05:19
В ВОЗ заявили, что разрыв в темпах вакцинации против COVID-19 в мире увеличивается В мире 04:56
В Нью-Йорке более 480 школ частично возобновили очные занятия для старшеклассников США 04:28
В Испании решили прививать от коронавируса вакциной AstraZeneca людей до 65 лет Европа 04:02
Недостаток технологий создал препятствия для гиперзвуковой программы США США 03:35
Численность ВС Великобритании планируют сократить почти на 10 тыс. человек к 2025 году Европа 03:12
ВМС Франции изъяли в Гвинейском заливе 6 тонн кокаина Другие страны 02:49
В США заявили, что на переговорах с КНР не собирались идти на уступки по ключевым вопросам США 02:21
В Великобритании впервые с конца сентября за сутки умерло менее 20 пациентов с COVID-19 Европа 01:55
В Нигере число погибших при нападениях боевиков выросло до 137 Другие страны 01:37
Великобритания, Канада и США выразили обеспокоенность ситуацией в Синьцзяне Другие страны 01:12
Франция решительно осуждает атаку хуситов по объекту Saudi Aramco Европа 00:45
Месси превзошел достижение Роналду по голам без учета пенальти Спорт 00:24
Литва поддерживает субсидирование проектов возобновляемой энергии в Грузии Энергетика 00:01
Минфин США ввел санкции в отношении двух граждан и двух военных формирований Мьянмы США 22 марта 23:57
Первую публикацию основателя Twitter продали на онлайн-аукционе за $2,9 млн Финансы 22 марта 23:38
В ООН обеспокоены давлением на журналистов в Мьянме Другие страны 22 марта 23:21
В мире за сутки выявили более 455 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 22 марта 23:03
Министр иностранных дел Китая посетит Иран Политика 22 марта 22:45
Вакцинация от коронавируса будет доступна и гражданам Грузии старше 65 лет Грузия 22 марта 22:40
В "Ювентусе" произошел конфликт после поражения от "Беневенто" Спорт 22 марта 22:23
Ребенок погиб в результате схода лавины в России Россия 22 марта 22:05
Украина и Туркменистан готовятся к подписанию ряда документов Бизнес 22 марта 22:00
Саудовская Аравия предложила перемирие в Йемене Арабские страны 22 марта 21:45
Боррель назвал неприемлемым решение Китая ввести санкции против представителей ЕС В мире 22 марта 21:27
Состоялся первый онлайн-фестиваль по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех" (ФОТО) Общество 22 марта 21:11
Трамп заявил, что миллионы нелегальных мигрантов проникнут в США США 22 марта 20:56
Veon консолидировал 100% пакистанского оператора Jazz ИКТ 22 марта 20:38
Минфин США ввел санкции против двух граждан Китая из-за ситуации в Синьцзяне США 22 марта 20:23
Госдолг Грузии за год вырос на 2,1 млрд. долларов Экономика 22 марта 20:02
Минфин Германии собирается принять бюджет на 2022 год с долгами объемом €81,5 млрд Экономика 22 марта 19:41
Добыча нефти в районах юга увеличилась на 30 процентов Энергетика 22 марта 19:19
Запущенный с Байконура корейский спутник ДЗЗ выведен на заданную орбиту Казахстан 22 марта 19:16
Казахстан повышает безопасность судоходства на Каспии Транспорт 22 марта 19:00
Саммит НАТО в 2021 году пройдет в Брюсселе Европа 22 марта 18:46
В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова звучит музыка Фикрета Амирова (ВИДЕО, ФОТО) Культура 22 марта 18:27
На Тайване потерпели крушение два истребителя F-5E Другие страны 22 марта 18:22
В Грузии вырос индекс внутренних цен производителей на промпродукцию Бизнес 22 марта 17:26
Самед Вургун в памятниках, картинах, марках ... (ФОТО) Культура 22 марта 17:20
Медные руды занимают первое место в грузинском экспорте за январь-февраль 2021 г. Бизнес 22 марта 17:18
В Азербайджане выявлены 670 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 211 человек Общество 22 марта 17:08
Индекс экспортных цен в Грузии снизился Бизнес 22 марта 16:48
В России выявили 9 284 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 22 марта 16:40
В Малайзии выплатят более $12 тыс. в случае госпитализации после вакцины от коронавируса Другие страны 22 марта 16:38
Saudi Aramco вдвое сократила налог на добычу нефти Арабские страны 22 марта 16:23
Таиланд начал испытания на людях собственной вакцины от COVID-19 Другие страны 22 марта 16:19
В ВОЗ считают маловероятным искоренение туберкулеза к 2030 году Европа 22 марта 16:14
Опубликован индекс цен производителей на услуги по транспортировке и хранению в Грузии Бизнес 22 марта 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Пакистана Политика 22 марта 15:45
IFC работает с Национальным банком Грузии для продвижения устойчивого финансирования Бизнес 22 марта 15:36
Объем инвестиций из Словакии в Грузию растет Бизнес 22 марта 15:30
Эмиль Афрасияб стал первым азербайджанцем - выпускником и преподавателем Berklee College of Music (ФОТО) Культура 22 марта 15:28
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) Культура 22 марта 15:17
Село Юхары Гюзлек Физулинского района (ВИДЕО) Общество 22 марта 14:58
В Азербайджане выросло кредитование юрлиц в секторе недвижимости Финансы 22 марта 14:50
Туркменское АО закупит химпродукцию Тендеры 22 марта 14:06
При Дворце Гейдара Алиева создан Продюсерский центр Культура 22 марта 13:51
Агентство госказначейства Азербайджана направит более 280 тыс. манатов на обновление информационных систем Финансы 22 марта 13:30
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на поставку оборудования Тендеры 22 марта 13:17
Граждане старше 40 лет уже обращаются для вакцинации - бакинская поликлиника №2 Общество 22 марта 13:15
Группе граждан, чьи дома разрушены вследствие ракетных ударов Армении по Гяндже, предоставлены новые квартиры (ФОТО) Азербайджан 22 марта 13:05
Завтра воздух в Баку прогреется до 17 градусов Общество 22 марта 12:38
ПО «Речные пути» Туркменистана преобразовано в акционерное общество Транспорт 22 марта 12:36
Азербайджан - один из крупнейших поставщиков дизельного топлива в Грузию Энергетика 22 марта 12:33
Не сливаться с толпой – новая коллекция Руфата Исмаила, или Модные рекомендации о том, как быть яркой (ФОТО) Стиль 22 марта 12:25
Пакистан запретил въезд гражданам 12 стран Другие страны 22 марта 12:05
В Латвии обнаружили южноафриканский штамм коронавируса Европа 22 марта 12:00
В Азербайджане на прошлой неделе значительно подорожал палладий (Обзор) Финансы 22 марта 11:57
Через терминал Джейхан отгружено почти 45 млн баррелей нефти с АЧГ с начала года Энергетика 22 марта 11:52
В минэнерго Туркменистана создан мониторинговый отдел Энергетика 22 марта 11:50
Репортаж украинского военкора о нынешней ситуации в Карабахе (ВИДЕО) Политика 22 марта 11:36
Яркие краски и весеннее тепло – выставка в Баку (ВИДЕО/ФОТО) Культура 22 марта 11:23
В Туркменистане начинается сев хлопчатника Бизнес 22 марта 11:00
Equinor о выплатах правительству Азербайджана в 2020 году Энергетика 22 марта 10:57
Металлургический завод в Казахстане объявил тендер на поставку труб Тендеры 22 марта 10:44
ТОО "Мангистауэнергомунай" закупит трансформаторы Тендеры 22 марта 10:43
Объем производства Equinor в Азербайджане снизился Энергетика 22 марта 10:42
За минувшую неделю манат укрепился к евро и рублю (Обзор) Финансы 22 марта 10:34
Казахстано-германское предприятие привлечет услуги по георазведке Тендеры 22 марта 10:31
Equinor назвала сумму чистой операционной прибыли в Азербайджане за 2020 г . Энергетика 22 марта 10:30
Ряд стран закупил на бирже Туркменистана местную продукцию Бизнес 22 марта 10:25
Казахстанское АО закупит лакокрасочные материалы Тендеры 22 марта 10:16
АО «Алматинские электрические станции» закупит комплектующие к оргтехнике Тендеры 22 марта 10:15
Начался второй этап вакцинации от коронавируса азербайджанских депутатов Политика 22 марта 10:14
Цена на азербайджанскую нефть за минувшую неделю (Обзор) Финансы 22 марта 10:10
Все новости