Австралия мобилизует армию для эвакуации жителей городов, пострадавших от наводнений

Правительство Австралии задействует армию для помощи регионам, пострадавшим от наводнений. Об этом во вторник заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Служащие Минобороны Австралии окажут помощь в эвакуации пострадавших от наводнения на востоке страны. Правительство штата Новый Южный Уэльс запросило помощь военных вертолетов для спасения людей в городе Ричмонд и в низине реки Коло. Рассматривается вопрос о мобилизации от 500 до 1 тыс. солдат и офицеров ВС Австралии, которые при необходимости будут направлены в пострадавшие районы", - сказал Моррисон в ходе пресс-конференции в Канберре.

В понедельник из-за наводнений, вызванных проливными дождями, были эвакуированы 18 тыс. человек из города Порт-Маккуори и ряда окрестных населенных пунктов. Во вторник предупреждения о подготовке к эвакуации выпущены еще для 15 тыс. человек в городах Ричмонд, Вулломби, Агнес-Бэнкс и в ряде поселков на берегах рек Коло и Хоксбери. Из-за значительного подъема уровня рек на севере штата Новый Южный Уэльс ограничено движение общественного транспорта и паромных переправ. Закрыты 263 общеобразовательные школы и десятки детских садов, перекрыт ряд межрегиональных автомагистралей.