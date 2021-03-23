В Индии 13 человек погибли в ДТП с участием автобуса

Другие страны 23 марта 2021 09:20 (UTC+04:00)
В Индии 13 человек погибли в ДТП с участием автобуса

По меньшей мере 13 человек погибли, трое получили ранения в результате ДТП, произошедшего во вторник в штате Андхра-Прадеш, расположенном на юго-востоке страны. Об этом сообщила газета Hindustan Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, трагедия произошла в городе Гвалиор в результате лобового столкновения следовавшего на большой скорости автобуса с авторикшей. Среди погибших 11 женщин.

Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

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