Два портрета кисти Пикассо продали в Лондоне за $33,5 млн

Почти за £25 млн ($33,5 млн) были проданы во вторник в Лондоне два портрета кисти Пабло Пикассо (1881-1973). Об этом свидетельствуют результаты онлайн-торгов искусства XX века, которые провел аукционный дом Christie's, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Итоговые цены двух выставленных на торги работ живописца прошли по верхней границе их эстимейта. Картина под названием "Лежащая обнаженная в колье (Мари-Терез)", написанная в 1932 году и оцененная в £9-15 млн ($12,5-21 млн), была реализована за £14,6 млн ($20,1 млн). В Christie's это полотно назвали "одним из наиболее ярких и наполненных любовью посвящений Мари-Терез Вальтер, созданных Пабло Пикассо".

Картина "Сидящая в черном кресле (Жаклин)" с оценкой £6-9 млн ($8,4-12,5 млн) была написана на 30 лет позже и изображает жену художника Жаклин. Это полотно ушло с молотка почти за £9,7 млн ($13,4 млн).

Автопортрет американского неоэкспрессиониста и создателя граффити Жан-Мишеля Баския (1960-1988) был продан за £9,1 млн ($12,5 млн) с двукратным превышением средней оценочной стоимости. В 2017 году картина Баския "Без названия", изображающая оскаленный череп, была продана на аукционе Sotheby's за $110,5 млн, что сделало ее одним из самых дорогих произведений искусства в мире.

В свою очередь "Портрет фотографа Дилевского", написанный итальянцем Амедео Модильяни (1884-1920), ушел с молотка за £4,4 млн ($6 млн) при оценочной стоимости до £2,8 млн ($3,8 млн). Своего покупателя также нашла картина "Три автопортрета" кисти американского художника Энди Уорхола (1928-1987): новый владелец отдал за нее почти £1,5 млн ($2 млн). Помимо этого, на торгах была реализована работа "Пара с двумя букетами" Марка Шагала (1887-1985) за £2 млн ($2,7 млн) при эстимейте £1-1,5 млн ($1,3-2 млн).

Топ-лот от Бэнкси

Топ-лотом торгов стала картина британского художника Бэнкси, подаренная им английской больнице. Она ушла с молотка за £16,76 млн ($23,17 млн), что стало самой большой суммой, когда-либо заплаченной за работу художника. Холст размером в 1 кв. м на тему пандемии коронавируса Бэнкси преподнес в дар больнице Саутгемптона в мае прошлого года. Предварительная оценочная стоимость картины составляла от £2,5 млн до £3,5 млн ($3,5-4,8 млн), а вырученные средства должны пойти на нужды Национальной службы здравоохранения.

До этого самой дорогой работой Бэнкси, проданной с аукциона, была картина Devolved Parliament ("Деградировавший парламент"), высмеивающая британских законодателей. В октябре 2019 года она ушла с молотка за £9,9 млн ($12 млн по курсу на тот момент).